Un adolescente de 16 años, conocido como ‘Chatín’, confesó su participación en uno de los tres homicidios registrados la madrugada del último miércoles en el Callao. En diálogo con la PNP, admitió haber asesinado a un taxista como acto de venganza.

El general Ricardo Espinoza, jefe de la región policial, declaró a Buenos Días Perú que una unidad de radiopatrulla, tras escuchar los disparos, intervino de inmediato y detuvo a dos adolescentes implicados en el asesinato de Sergio Rodríguez Aponte (26). Asimismo, se les incautó una pistola Glock con la numeración erradicada, considerada un arma de guerra de alta potencia.

“Tenemos a dos adolescentes, uno de 16 años, Chatín, y otro alias Rulo de 17 años. ‘Chatín’ y ‘Rulo’ estaban en Sarita Colonia, son amigos. ‘Rulo’ usa la cuenta de InDrive de su madre y solicita un taxi. Cuando ellos se desplazan de Sarita Colonia al Cercado del Callao, según la versión de Chatín, el taxista le busca la converesación y le dice que trabaja para el Gordo Martín y que ha hecho ‘varias vueltas’”, manifestó dicha autoridad.

El general Espinoza relató que ‘Chatín’ le confesó haber crecido en un hogar disfuncional y no haber conocido a su padre, siendo su hermanastro su principal figura paterna. Según su testimonio, la banda del ‘Gordo Martín’ habría asesinado a su familiar, por lo que, al escuchar al taxista mencionar al presunto criminal, el adolescente perdió el control.

“ Jefe me rayé, me bajé del vehículo y le disparé a la cabeza ”, confesó ‘Chatín’ a las autoridades policiales.

Esta es la confesión de ‘Chatín’

Chatín: Me rayé jefe.

Policía: ¿Estabas huasca?

Chatín: No, yo no tomo.

Policía: ¿Cómo te rayas sano?

Chatín: Como cualquiera que te quieran hacer daño, que amenacen a tu mamá. El carro paró en la esquina, era un carrazo, nos subimos y el tío nos comienza a contar solito, que sí, que para con el Gordo y todo.

Policía: ¿En ese momento qué pasó por tu cabeza?

Chatín: Él nos contó que hizo una vuelta a mi jato, sin saber que era mi casa, cuando metieron un balazo a mi jato. Cómo va a balear mi casa. Yo deduje eso. No pensé en nada, tuve que hacerlo, me rayé jefe, me rayé.

De acuerdo con el general Espinoza, se trataría de un homicidio agravado calificado como una “vendetta barrial”: “Acá no hay sicariato, es un enfrentamiento por venganza”, manifestó para Buenos Días Perú.

Cabe precisar que ambos adolescentes permanecen detenidos por un plazo de 48 horas y serán procesados como adultos, tras la reciente modificación del Código Penal.