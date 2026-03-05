La defensa de Adrián Villar anunció que apelará la medida de nueve meses de prisión preventiva dictada en su contra por el 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima. Así lo informó César Pérez, uno de los abogados del joven.

El abogado indicó que su cliente se encuentra arrepentido por haber atropellado a Lizeth Marzano; no obstante, criticó que el juez Adolfo Farfán haya señalado en su resolución que su patrocinado carece de arraigo domiciliario.

“El juez ha dicho que no hay arraigo (domiciliario) y en uno de los extremos ha dicho que como Adrián vive con padres biológicos que están separados, por lo tanto él no tiene ningún arraigo familiar, lo cual no podemos coincidir porque si eso fuera cierto, todas las familias separadas no tendrían arraigo”, declaró a la prensa.

Pérez indicó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) será el encargado de determinar en qué penal cumplirá Villar la medida dictada por el juez. Mientras se define su traslado, el joven permanecerá en la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la Policía Nacional, ubicada en La Victoria.

“La Policía no puede llevarlo por motus propio ante la Junta de Calificación del INPE. Eso se coordina con el juez. No (habrá más diligencias); eso (lo del control de identidad) ya se hizo cuando fue detenido”, sostuvo.

El abogado recalcó que la apelación ya fue presentada y que ahora solo esperan la notificación del juez para iniciar la sustentación correspondiente con el objetivo de revertir la medida judicial.

“Como nos permite la ley, vamos a ejercer nuestro derecho al recurso de apelación; lo que tenemos que esperar es que el juez nos notifique y se nos entregue la resolución completa. Ya se presentó (la apelación), lo que corresponde ahora es fundamentarla”, manifestó.

Caso Lizeth Marzano: Dictan 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar

El Poder Judicial (PJ) dictó 9 meses de prisión preventiva en contra de Adrián Villar Chirinos, de 21 años, investigado por el atropello y posterior fuga que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, integrante de la selección peruana de apnea.

Adrián Alonso Villar Chirinos es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y abandono del lugar del accidente.

La audiencia estuvo a cargo del 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, presidido por el juez Adolfo Fernando Farfán, quien luego de analizar los presupuestos procesales, dispuso un receso.

En la lectura de la resolución sobre el pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar, participó César Pérez Escobar, abogado del acusado.

Tras escuchar el fallo, César Nakazaki, también abogado de Villar, indicó que presentará un recurso de apelación. Cabe precisar que Nakazaki asumió el caso recientemente.

Ahora, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) deberá decidir en que penal cumplirá Adrián Villar dicha medida.

Cabe precisar que el plazo de la prisión preventiva se contabiliza desde el 26 de febrero de 2026 hasta el 25 de noviembre del mismo año.

En el lugar donde se desarrolló la audiencia, se dispuso un contingente policial.

A la audiencia que se dio en medio de la expectativa de las partes involucradas y la ciudadanía, llegó la madre de Adrián Villar.

Cabe recordar que anterior audiencia, la fiscal Yanet Roller Rodríguez sostuvo que existe riesgo de fuga y advirtió una presunta manipulación de pruebas, como la eliminación de mensajes del celular del investigado.

La fiscal también cuestionó que el dosaje etílico se practicara ocho horas después del accidente y que no se haya pagado la tasa para la pericia vehicular, lo que -según afirmó- ha impedido diligencias clave.

El fiscal Henry Santiago Zavaleta Polo señaló que la eventual pena superaría los cinco años exigidos por ley para sustentar la medida, estimándola en seis años y ocho meses.

Por su parte, la defensa, encabezada por el abogado César Nakazaki, argumentó que Villar cuenta con arraigo familiar, domiciliario y académico, ya que vive con sus padres, estudia en la Universidad del Pacífico y no tiene antecedentes penales.

En tanto, Gino Marzano, hermano de la deportista fallecida, denunció públicamente un presunto tráfico de influencias para favorecer al investigado y cuestionó que no fuera detenido dentro de las primeras 48 horas.