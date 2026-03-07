El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que Adrián Villar, investigado por el atropello que causó la muerte de Lizeth Marzano, fue clasificado en el penal Miguel Castro Castro, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde cumplirá el mandato de prisión preventiva dictado por el Poder Judicial.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la entidad precisó que el joven de 21 años permanecerá recluido en dicho establecimiento penitenciario durante nueve meses, plazo de la prisión preventiva ordenada en el marco de la investigación por los hechos ocurridos el 17 de febrero en San Isidro.

Villar es investigado por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, luego de que el vehículo que conducía atropellara a la joven Lizeth Marzano.

Previamente, el procesado pasó la noche en la carceleta del penal Ancón II, tras ser trasladado bajo fuerte resguardo policial desde la sede del Poder Judicial en La Victoria.

Como parte del procedimiento, fue evaluado por la Junta de Clasificación del INPE, que determinó el penal donde cumplirá la medida judicial.

Prisión preventiva

La noche del último miércoles, el Poder Judicial (PJ) dictó 9 meses de prisión preventiva en contra de Adrián Villar Chirinos , de 21 años, investigado por el atropello y posterior fuga que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, integrante de la selección peruana de apnea.

Adrián Alonso Villar Chirinos es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y abandono del lugar del accidente.

La defensa de Villar indicó que presentará un recurso de apelación. Ahora, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) deberá decidir en que penal cumplirá Adrián Villar dicha medida.

Cabe precisar que el plazo de la prisión preventiva se contabiliza desde el 26 de febrero de 2026 hasta el 25 de noviembre del mismo año.