Adrián Villar fue trasladado esta mañana a la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima, luego de que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva en su contra por el homicidio de la deportista nacional Lizeth Marzano.

El investigado salió de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat) a bordo de un patrullero que recorrió prolongación La Mar y el jirón Sebastián Barranca.

El joven -acusado de haber atropellado a Lizeth Marzano el pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro- primero pasará una evaluación a cargo de médico legista. Tras ese procedimiento, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinarán a qué penal será trasladado para cumplir la medida de prisión preventiva.

El operativo de traslado contó con un fuerte resguardo policial de más de 50 efectivos. A pocos metros del vehículo también se encontraban sus padres, Rubén Villar y Marcela Chirinos.

El traslado se realiza 16 días después del fatal accidente. Durante ese periodo, la familia de Lizeth Marzano impulsó las investigaciones que permitieron identificar a Adrián Villar como presunto responsable. Mientras se define su destino final, el joven permanecerá en la carceleta judicial antes de ser derivado a un penal.

Prisión preventiva

La noche del último miércoles, el Poder Judicial (PJ) dictó 9 meses de prisión preventiva en contra de Adrián Villar Chirinos , de 21 años, investigado por el atropello y posterior fuga que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, integrante de la selección peruana de apnea.

Adrián Alonso Villar Chirinos es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y abandono del lugar del accidente.

La defensa de Villar indicó que presentará un recurso de apelación. Ahora, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) deberá decidir en que penal cumplirá Adrián Villar dicha medida.

Cabe precisar que el plazo de la prisión preventiva se contabiliza desde el 26 de febrero de 2026 hasta el 25 de noviembre del mismo año.