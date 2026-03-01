La detención preliminar de 72 horas dictada contra el investigado Adrián Villar Chirinos, por el atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano Noguera, llega hoy a su fin en medio de la expectativa de las partes involucradas y la ciudadanía en general.

El último jueves, el implicado fue detenido en un inmueble de la avenida Jorge Vanderghen, en el distrito de Miraflores. Adrián Villar Chirinos permanece este sábado aun bajo custodia policial.

La intervención estuvo a cargo de agentes de Inteligencia de Tránsito y de la unidad especializada en Accidentes de Tránsito, quienes lo pusieron a disposición de la justicia.

La medida se ejecutó por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, omisión de socorro en agravio de Lizeth Marzano Noguera y contra la administración de justicia, en la modalidad de fuga del lugar de accidente de tránsito, en agravio del Estado.

Así se precisa en el requerimiento suscrito por la fiscal provincial de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro, Yanet Brisvado Roller Rodríguez.

Expectativas

La defensa legal de los deudos de Lizeth Marzano ya formalizó el pedido de prisión preventiva de nueve meses contra Adrián Villar Chirinos, por el atropello y muerte de la joven deportista.

La solicitud, presentada por los abogados Julio César Mendoza Herrera y Carlos Miguel Grados La Rosa, enfatiza que Villar Chirinos abandonó el lugar de la tragedia sin identificarse, “conducta que impidió diligencias urgentes como el dosaje etílico”.

Los mencionados abogados refirieron que la Fiscalía debía presentar el requerimiento de prisión preventiva antes de que concluya el plazo de la detención preliminar, para evitar una posible movilización del acusado.

Al cierre de la presente edición, ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial (PJ) se habían pronunciado sobre esta cárcel provisional, que podría ser evaluada recién a partir de mañana.