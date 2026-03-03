Adrián Villar se quedó dormido al volante cuando atropelló a Lizeth Marzano, hecho que provocó su muerte en el distrito de San Isidro, según afirmó su abogado, César Nakasaki.

Esta versión no había sido dada a conocer previamente y fue revelada a solo un día de la audiencia en la que se evaluará el pedido de prisión preventiva contra el conductor.

Durante una entrevista con Milagros Leiva en el programa ‘Siempre a las 8’ del canal de YouTube del Comercio, brindó diversos detalles de la defensa legal de Villar Chirinos.

“ Él se queda dormido. Él venía de varios días de procesos de fiebre, de diarreas, el ingresa a la clínica San Felipe y lo atienden, tiene un diagnóstico, tiene un tratamiento ”, manifestó Nakazaki.

“ Se había quedado dormido unos segundos, siente que hay un impacto, todo lo que aparece descrito en el video. Sale atemorizado. No entiende muy bien lo que ha sucedido y por eso regresa al evento ”, sostuvo el reconocido letrado.

“ Ayer que leí el informe incompleto dice que la velocidad ha sido correcta, dentro de la permitida en el área de tránsito. El problema no es la velocidad, el problema es que él se duerme ¿Por qué el carro se va de un lado a otro? Ese carro no tenía fallas mecánicas. No ha ido a una velocidad que hace que uno pierda el control ¿Si no hay defectos mecánicos? ¿Si no hay una trayectoria de alta velocidad? Más velocidad hay en la fuga “, agregó Nakazaki respecto al accidente.

En medio de la alta expectativa por la decisión judicial sobre Adrián Villar, su abogado, César Nakasaki, aseguró a los familiares de la víctima que su defensa buscará que se imponga una sentencia condenatoria contra el joven.