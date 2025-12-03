Un hombre de 69 años lucha por sobrevivir luego de haber sido arrollado violentamente en el Cercado de Lima. El incidente fue causado por un bus de la empresa de transporte El Rápido, correspondiente a la ruta Nor Lima F.

El suceso tuvo lugar en la avenida Universitaria, a pocos metros del cruce con la avenida Colonial.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional, la persona afectada fue identificada como Freddy Gonzalo Carranza Sánchez. Él intentaba cruzar la carretera cuando el vehículo de transporte público lo impactó. Testigos relataron que, debido a la fuerza del choque, el adulto mayor fue arrastrado varios metros.

Carranza Sánchez fue llevado de inmediato a una clínica cercana, donde ingresó directamente al área de Traumashock para recibir atención urgente.

Según RPP, un familiar del afectado describió la gravedad de las heridas que sufrió: “Por lo que me están diciendo que tiene fractura, que lo van a operar porque ha estado sangrando por el oído. Estamos hablando de que de repente no pasa. Él está en estado crítico porque ha tenido fractura”, expresó el pariente.

Identificaron al chofer del vehículo, con placa ASG-744, como Wilfredo Rodríguez Borahure, de 27 años y de nacionalidad venezolana.

Rodríguez Borahure fue detenido por agentes policiales y llevado a la comisaría de la Unidad Vecinal 3, en el Cercado de Lima, donde se vienen realizando las diligencias legales para establecer su grado de responsabilidad en el accidente.

Frente a lo ocurrido, los familiares de Freddy Carranza piden justicia y una sanción para el conductor, mientras el adulto mayor permanece a la espera de una intervención quirúrgica decisiva para salvar su vida.