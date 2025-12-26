Un adulto mayor resultó herido durante un incendio ocurrido en la tercera cuadra del jirón San José, en el distrito de Pueblo Libre.

El siniestro comenzó en el segundo piso del inmueble. Al percatarse de la emergencia, los vecinos dieron aviso inmediato al Cuerpo General de Bomberos, que acudió rápidamente y logró extinguir el fuego y controlar la situación.

Un residente del inmueble narró cómo ocurrieron los hechos.

“Yo justo estaba con mi camioneta estacionada acá. Mis hijos viven en el cuarto piso. El incendio comenzó acá. Yo pensé que habían lanzado una botella o algo a los carros porque sonó el vidrio primero, y cuando miro por mi ventana veo que comenzó a salir llamas. Tengo entendido que (en el segundo piso) el tipo vive con una señora más, creo que su hermana o su mamá”, declaró a RPP.

El vecino señaló que el residente del piso afectado es un adulto mayor, quien fue trasladado a una clínica cercana.

Cuatro unidades de bomberos, con un total de diez efectivos, acudieron al lugar y lograron controlar el incendio, además de realizar las labores de enfriamiento y limpieza de la zona afectada.

Por su parte, efectivos de la Policía Nacional continúan en el lugar realizando las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del incendio.