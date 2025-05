La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), continúa con la marcha blanca del servicio AeroDirecto, el nuevo sistema de transporte público diseñado para facilitar el acceso de pasajeros y trabajadores al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Del lunes 19 al sábado 24 de mayo, la ATU presentó el itinerario oficial de sus cinco rutas, permitiendo a los usuarios planificar sus viajes con anticipación. AeroDirecto opera en dos franjas horarias:

Mañana: de 05:00 a.m. a 11:00 a.m.

de 05:00 a.m. a 11:00 a.m. Tarde-noche: de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

Uno de los recorridos más solicitados es Aerodirecto Sur, que parte desde Galería Brasil con salidas matutinas a las 05:00 a.m., 06:00 a.m., 07:00 a.m., 08:25 a.m. y 09:25 a.m., llegando al aeropuerto aproximadamente una hora después, según cada salida.Por la tarde, el mismo servicio parte a las 4:00 p.m., 5:00 p.m., 6:00 p.m. y 7:25 p.m., con llegadas estimadas entre las 5:25 p.m. y las 8:50 p.m.

Los horarios completos de todas las rutas están disponibles en las plataformas oficiales de la ATU y en los códigos QR ubicados en los paraderos señalizados a lo largo del recorrido.









Más sobre el servicio AeroDirecto:

Modalidades de pago: efectivo, tarjetas y billeteras digitales.

efectivo, tarjetas y billeteras digitales. Precio de pasajes: entre S/1.20 y S/5.00 , según el trayecto.

entre , según el trayecto. Paraderos: debidamente señalizados y con información digital disponible vía código QR.

debidamente señalizados y con información digital disponible vía código QR. Inicio de marcha blanca: 15 de mayo de 2025.

La ATU reiteró que esta fase de prueba busca recoger comentarios de los usuarios y ajustar la operación antes de la implementación completa del servicio.