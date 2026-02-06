La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) se pronunció este jueves y confirmó el restablecimiento del control automático del tránsito aéreo.

En dicho pronunciamiento, indican que entre las 17:20 horas y las 19:59 horas, reportaron una contingencia en la presentación de imágenes del Centro de Control de Tránsito Aéreo, por ese motivo, se aplicó de forma inmediata la gestión de vuelos por procedimiento, para así poder mantener la seguridad de las operaciones aéreas, mientras se procedía con el diagnóstico y reparación del sistema.

“La salida de los vuelos que se retrasaron debido a esta contingencia se encuentra en proceso de regularización”, se lee en el comunicado.

“En estos momentos el sistema de control de tránsito aéreo está operando con normalidad”, agregan.

Posteriormente, Corpac afirman que “la seguridad de los vuelos estuvo garantizada en todo momento y reafirma que la seguridad operacional es su máxima prioridad”.

Asimismo, expresan su agradecimiento a las líneas aéreas y a los usuarios ante las eventuales demoras que ocasionó dicho inconveniente.