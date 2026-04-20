La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) intervino a una pasajera en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez luego de detectar el ingreso de una gran cantidad de equipos electrónicos sin declarar. El caso se registró en el área de llegadas internacionales durante un control rutinario realizado por personal de Aduanas.

La viajera había partido desde Estados Unidos con escala en Panamá y fue seleccionada para una revisión más detallada. Al pasar su equipaje por el escáner de rayos X, los agentes identificaron un volumen inusual de dispositivos electrónicos en su interior.

Durante la inspección física del equipaje, se confirmó la presencia de 109 teléfonos celulares de alta gama. Además, se encontraron cinco laptops, dos tablets, lentes fotográficos y relojes inteligentes que no habían sido consignados en la declaración correspondiente.

Todo el material estaba distribuido en las maletas de la pasajera. Las autoridades determinaron que los equipos no habían sido reportados ante el control aduanero, lo que constituye una infracción a la normativa vigente.

Según estimaciones de la entidad, el valor de los productos supera los 400 mil soles. Este monto fue determinado en función del tipo y la cantidad de equipos incautados durante la intervención.

El caso fue comunicado a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual del Callao. Esta instancia dispuso la detención de la pasajera y la incautación de todos los bienes para continuar con las investigaciones.

Fuente: TV Perú.

Intervenciones previas

La Sunat informó que en lo que va del año se han decomisado más de 300 celulares en el mismo terminal aéreo. El valor acumulado de estas incautaciones supera los 870 mil soles.

Asimismo, durante el año 2025 se registraron más de 1,150 equipos intervenidos en operativos similares. El monto total de estos casos alcanzó aproximadamente los 2.8 millones de soles, lo que evidencia la recurrencia de este tipo de situaciones.

La entidad recordó que los viajeros pueden informarse sobre los bienes permitidos y las condiciones de ingreso al país mediante canales oficiales. Entre ellos se encuentra la aplicación “Bienvenido al Perú”, donde se detallan los procedimientos para declarar equipos electrónicos.

También se advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones legales. Estas medidas incluyen la retención definitiva de los bienes y responsabilidades de carácter penal según el caso.