El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez informó este miércoles 24 de junio que una afectación en el sistema de navegación satelital GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite), utilizado por las aeronaves, viene ocasionando demoras y eventuales cancelaciones de vuelos en sus operaciones.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la administración del terminal aéreo precisó que el inconveniente no está relacionado con los sistemas ni con la infraestructura operativa del aeropuerto.

Asimismo, indicó que mantiene una coordinación permanente con las autoridades aeronáuticas y las aerolíneas para monitorear la situación y minimizar el impacto en los pasajeros.

“Debido a una afectación en el sistema de navegación satelital (GNSS) utilizado por las aeronaves, se vienen registrando demoras y eventuales cancelaciones en algunos vuelos desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”, señaló la entidad en su pronunciamiento.

Ante este escenario , el aeropuerto recomendó a los viajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con sus respectivas aerolíneas y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras continúan las labores de seguimiento para restablecer la normalidad en las operaciones aéreas.