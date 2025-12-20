Este viernes 19 de diciembre, el aeropuerto Jorge Chávez inauguró su segunda pista de aterrizaje (16L-34R). La remodelación del espacio aéreo también incluyó un nuevo sistemas de luces LED con más de 2,200 luminarias de última generación, que garantizan mayor eficiencia energética y óptimas condiciones de visibilidad para las aeronaves.

“Esta obra también responde a una visión de largo plazo. Es una inversión estratégica en seguridad, confiabilidad y sostenibilidad diseñada para acompañar el crecimiento del transporte aéreo en los próximos años y para consolidar al Perú con un hub aéreo regional plenamente conectado”, señaló el ministro de Transportes y Comunicaciones durante la ceremonia.

La intervención incluyó el recapeo total de 3,500 metros de longitud y 45 metros de ancho de la pista, renovación y construcción de nuevas calles de rodaje, y señalización. Los trabajos realizados buscan optimizar la operación aérea y forman parte del contrato de concesión entre el Estado Peruano y Lima Airport Partners (LAP).

Por otra parte, Corpac ejecutó el nuevo sistema de luces de la pista 1 con una inversión de 40 millones de dólares en coordinación con LAP.​

La tecnología redundante garantiza la continuidad de las operaciones aéreas ante eventuales fallas eléctricas, cumpliendo con los más altos estándares internacionales de seguridad aeronáutica. El MTC reafirma su compromiso de impulsar una aviación segura, moderna y eficiente mediante trabajo articulado con entidades adscritas y el sector privado