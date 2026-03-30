Agentes de la Dirección Antidrogas intervinieron a un viajero que pretendía enviar droga a Inglaterra. Durante el operativo ejecutado en el Aeropuerto Jorge Chávez se confirmó que el peso total del alcaloide de cocaína alcanzó 11.995 kilogramos. distribuidos en doce chalecos.

Personal policial revisó la maleta de bodega durante control de seguridad y localizó las prendas con droga. Además informaron que el detenido planeaba hacer una escala en Brasil ante de continuar su viaje hacia Reino Unido.

El valor estimado del cargamento confiscado asciende a S/ 1 583 000 (un millón quinientos ochenta y tres mil soles) en el mercado ilícito. Además del estupefaciente, las autoridades decomisaron un celular, quinientos soles y mil libras esterlinas al sospechoso.

Fuente: Ministerio del Interior.

El intervenido, identificado como Diego Villajuan Arrojo de 33 años quedó bajo custodia de autoridades judiciales para las investigaciones correspondientes. La Policía Nacional del Perú continúa las diligencias para esclarecer la ruta completa del envío frustrado.