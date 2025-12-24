El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez volvió a operar de manera integral con la habilitación simultánea de sus dos pistas de aterrizaje, lo que permitirá elevar de forma sustancial el número de vuelos atendidos por hora. Así lo informó la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac).

Con esta reactivación, la capacidad operativa del principal terminal aéreo del país pasará de 35 a 52 movimientos por hora. El nuevo esquema contempla el uso diferenciado de ambas pistas: la pista izquierda 16L, que fue sometida a un proceso de rehabilitación y ahora cuenta con un sistema moderno de iluminación, y la pista derecha 16R, ubicada en el lado cercano al litoral.

Bajo este modelo, la pista 16L estará destinada principalmente a los despegues, con un máximo de 27 por hora, mientras que la 16R se empleará para hasta 25 aterrizajes en el mismo lapso. En estas operaciones también se consideran vuelos no regulares, como misiones civiles especiales y traslados por evacuación médica.

VUELOS

Las primeras salidas desde la pista renovada estuvieron a cargo de aeronaves de LATAM Airlines con destinos en Talara y Tumbes, seguidas por un vuelo de SKY Airlines hacia Chiclayo. Conforme avanzó la jornada, se integraron progresivamente las demás operaciones programadas.

Desde el MTC se resaltó que esta ampliación permitirá reducir los tiempos de espera tanto en tierra como en el aire, optimizando el flujo de aeronaves, mejorando la experiencia de los pasajeros y fortaleciendo la conectividad aérea del país.

La rehabilitación de la pista 16L, que incluyó la renovación de la carpeta asfáltica y la instalación del nuevo sistema de luces, demandó una inversión superior a los 75 millones de dólares y fue inaugurada recientemente por el titular del sector.