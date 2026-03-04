Al menos diez personas resultaron heridas tras un violento choque entre dos cústeres de la empresa Nueva Estrella, conocidas como los ‘Anconeros’.

Según RPP, el accidente se registró la noche del martes, minutos antes de la medianoche, en la carretera Panamericana Norte, a la altura del cruce con la avenida Trapiche, en el distrito de Comas.

Ambas unidades se encontraban con gran cantidad de pasajeros al momento del accidente, cuyas causas aún son materia de investigación.

Trasladaron a los heridos de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales y al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, donde permanecen con distintos pronósticos.

Fuentes policiales consultadas por el mencionado medio señalaron que una de las cústeres involucradas en el accidente no contaba con la documentación necesaria para hacer efectivo el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito).