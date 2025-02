José Luis Martínez Manayay, albañil de 43 años, falleció luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de electricidad en una vivienda ubicada en el jirón Buenos Aires, en Carabayllo.

La tragedia se tornó aún más dolorosa cuando la esposa de la víctima, quien encontró a su marido tras el accidente, denunció que el propietario de la vivienda no brindó el auxilio necesario. “Estaba parpadeando, todavía con vida, pero no nos dejó llevarlo, no nos ayudó en nada”, relató la esposa, quien exige justicia por la muerte de su esposo. A pesar de los esfuerzos del SAMU, los paramédicos solo pudieron certificar el fallecimiento del trabajador.

El propietario de la casa señaló que el accidente pudo haber sido provocado por un cortocircuito, mientras que peritos de criminalística y el fiscal de turno realizaron las investigaciones iniciales en la escena. Horas después del suceso, el cadáver de Martínez fue trasladado a la morgue de Lima.

El fallecimiento de José Luis Martínez deja en la orfandad a sus cuatro hijos.

El caso quedó a cargo del Depincri de Carabayllo, que continúa con las pesquisas para esclarecer todos los detalles de este trágico accidente laboral.

TE PUEDE INTERESAR