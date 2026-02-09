El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo, anunció el cierre temporal de la playa Agua Dulce para el domingo 15 de febrero debido a la persistente acumulación de basura. Durante una conferencia de prensa, el burgomaestre advirtió que de continuar la situación podría ordenar el cierre definitivo del balneario.

“La razón principal en sí, es que la gente no ha aprendido absolutamente nada. Llevamos años, esta no es una situación de un verano, es una situación de concientización que lleva más de 20, 25 años sin que se haya tomado la decisión más clara y el mejor mensaje a enviarle a nuestros visitantes, es el cierre de la playa”, indicó Cortez.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En respuesta a una consulta de Exitosa, el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, indicó que el cierre de la playa Agua Dulce podría ser absoluto, si es que los bañistas y visitantes continúan contaminando el lugar.



El alcalde exhortó a la ciudadanía que acude al balneario a mantener el orden y la limpieza tras la reapertura.

“No lleguemos al punto de cierre absoluto. ¿Por qué? Porque si esto continúa, definitivamente vamos a tomar medidas mucho más drásticas por el bienestar, esto influye salud, medio ambiente, convivencia”, manifestó.

Cortez reveló que la Municipalidad de Chorrillos realiza trabajos de limpieza desde las 4 de la mañana, pero la situación persiste.

“La playa Agua Dulce, tiene un trabajo sostenido desde las 4 de la mañana de limpieza pública y eso no puede ser así porque nosotros deberíamos mantener la playa limpia”, señaló.

El burgomaestre calificó a quienes dejan basura en la playa como “inconscientes” y atribuyó el problema a falta de educación: “La gente realmente es cochina”. Además, reconoció que la decisión impactará económicamente a los comerciantes de la zona, pero sostuvo que es necesaria para preservar el espacio público.

La Municipalidad de Chorrillos se comunicó directamente con los comerciantes para informarles sobre el cierre temporal. El documento oficial indica que la playa ha sufrido constante acumulación de basura en los últimos días pese a los esfuerzos desplegados y que las campañas de concientización no han generado el cambio de conducta esperado.

La comuna chorrillana aclaró que el cierre se realizará únicamente durante todo el domingo 15 de febrero y que no habrá una nueva medida similar inmediata para no afectar a los veraneantes. Sin embargo, la advertencia de un posible cierre definitivo quedó sobre la mesa como última alternativa ante la persistencia del problema ambiental que afecta uno de los balnearios más concurridos del distrito.