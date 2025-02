Sacó las garras. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, amenazó con denunciar a la directora de la ONG Manuela Ramos, Rocío Gutiérrez, si es que esta no se rectifica de las afirmaciones en las que, supuestamente, lo califica como mentiroso y difamador.

El presunto agravio ocurrió cuando la activista rechazó las declaraciones del burgomaestre de Lima, quien acusó a la organización de “haber robado un millón de dólares” de los fondos entregados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

“Le he dado 24 horas para que me diga la verdad. Señora, ya está en mis redes sociales el pedido. Usted me ha dicho mentiroso, yo la voy a meter a la cárcel a usted”, advirtió el alcalde de Lima.

“De los 1.4 millones de dólares que la ONG recibió de USAID, más de un millón se habría empleado para cubrir gastos personales”, señaló el burgomaestre.

Esto -dijo López Aliaga- en vez de ser empleados para proyectos de ayuda social en beneficio de verdaderas poblaciones vulnerables.

Versiones

“Estoy buscando la verdad de cómo se le ha robado al pueblo peruano los fondos que eran para ayuda social. Por ejemplo, Manuela Ramos, un caso concreto, le roba al pueblo más de 1 millón de dólares de los 1.4 millones que recibió”, había señalado el alcalde en medios locales.

En tanto, la ONG Manuela Ramos ya había anunciado medidas legales contra el edil debido a las acusaciones de robo.

“Él dijo robo y eso es grave, no importa si es su opinión, no importa si no se asesoró bien, no importa si él desconoce, pero él dijo robo y eso es muy grave”, afirmó Rocío Gutiérrez.

La directora de la ONG reconoció que su organización ha recibió financiamiento de diversas agencias internacionales, incluido USAID, para proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de mujeres en zonas rurales del Perú, pero rechazó las acusaciones.

TE PUEDE INTERESAR