Padres de familia del colegio Pitágoras, ubicado en el distrito de Los Olivos, acudieron a los exteriores de la institución educativa para marchar hacia la Municipalidad y poder exigir ser recibidos por el alcalde Felipe Castillo.

Los progenitores decidieron buscar al burgomaestre debido a las diversas amenazas extorsivas que recibe la escuela, que incluso, alcanzaron a los profesores y esto ocasionó que suspendan las clases.

El alcalde de Los Olivos conversó con los padres y señaló que han dispuesto todos los recursos para velar por la seguridad de los estudiantes.

“Hemos puesto a disposición todo lo que tenemos. Tenemos 50 camionetas, 100 motos, pero son insuficientes porque estamos hablando de muchos colegios y por eso necesitamos que nos den soluciones al máximo nivel del poder”, manifestó.

Castillo fue consultado por el estado de emergencia y afirmó que las Fuerzas Armadas no han sido vistas en los colegios, a pesar de que el Gobierno dispuso su despliegue para apoyar a la Policía Nacional del Perú.

“Está la presencia de las Fuerzas Armadas. Ellos se han comprometido en poner -por lo menos- en los colegios y hasta ahora no están. Entonces, pero eso no depende de nosotros, eso depende del Gobierno Nacional, del Ministerio de Defensa y de la Policía del Ministerio del Interior”, sostuvo.

El burgomaestre dijo que se reunió en diversas ocasiones con el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, para conversar respecto a la seguridad del distrito.

Además, Felipe Castillo pidió un encuentro con el actual titular del Mininter, Julio Díaz Zulueta, para hablar sobre dicho tema.

“Yo me he reunido en reiteradas oportunidades [con el anterior ministro del interior]. Con el actual también he pedido reunirme para poder darle solución al tema. Todavía [no nos hemos reunido], esperemos que se acerque ante la presión social”, expresó.