Tras el anuncio del Ministerio del Interior sobre la incorporación de más de 10 mil policías para combatir la criminalidad, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, enfatizó que el costo de esta medida debe ser cubierto por el propio Mininter y no recaer en las municipalidades.

“Saludamos que necesitamos más incorporación de policías en todo Lima Metropolitana. Sin embargo, ¿quién va a pagar este aumento? Nosotros, en la actualidad, tenemos un convenio con la policía donde le compramos los francos a la policía. Lo paga la municipalidad. Tenemos un sistema de vigilancia que lo ponemos al servicio de la Policía“, declaró a RPP.

En ese sentido, Maldonado advirtió que el presupuesto de la Municipalidad es limitado y no permite asumir los costos que implica la incorporación de nuevos efectivos policiales.

“Hemos regalado o donado a la Policía Nacional chalecos antibalas, alrededor de 50 chalecos, con presupuesto de la municipalidad. Oigan, el presupuesto de la municipalidad no es infinito. Y yo creo que aquí, si el Ministerio del Interior tiene la voluntad de incorporar más policías en el patrullaje, ok, pero con el presupuesto del Ministerio. Porque el presupuesto municipal ya no aguanta”, agregó.

Respecto a la informalidad en el transporte en San Juan de Lurigancho, el alcalde indicó que en el distrito operan cerca de 10,000 mototaxistas formales y alrededor de 20,000 informales. Precisó, además, que existe un sector de este grupo informal que muestra interés en regularizar su situación.

“Hay la informalidad que desea formalizar. Es decir, que cuenta con SOAT, con brevete, con una moto con características, que quiere un espacio para trabajar. Me parece saludable y lo buscamos. Pero hay la informalidad que no tiene ganas de trabajar con la formalidad. Que nunca tienen SOAT, que sus motos son una desgracia, tienen lunas polarizadas, parlantes por todos lados, que el conductor ni siquiera tiene brevete, a veces es un extranjero que anda por ahí, y que se asocian con la delincuencia. Y que esos delincuentes los defienden”, refirió.