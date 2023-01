El alcalde de Surco, Carlos Bruce Montes, informó que la primera disposición que dio tras asumir el sillón municipal fue el de cerrar el Parque de la Amistad por alrededor de un mes.

“Ha sido un bellísimo parque que fue concebido y construido en el régimen de alcalde Carlos Dargent, pero esto con el tiempo ha dejado de ser un parque y se convirtió en una feria donde uno puede comprar hasta ropa interior. Se ha tugurizado”, indicó en diálogo a ATV Noticias.

En esa línea, aseguró que su gestión velará por recuperar todas esas aquellas áreas que se han venido a menos con el uso.

“Nosotros estimamos que no va a ser menos de un mes. Y si tiene que ser más, será más, pero queremos dejar el parque como queremos los surcanos que sea. Así que vamos a tomarnos todo el tiempo que sea necesario para que sea un parque donde realmente quieran venir con sus hijos y que no todo sea que te cobren hasta para poder sentarte en la banca”, manifestó el burgomaestre.

Precisó que incluso al interior del parque se cobra S/0.50 para el uso de los servicios higiénicos. “No hay cosa que no te cobren como si todo fuera un negocio y ese no es el sentido de un municipio”.