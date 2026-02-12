La alcaldesa de Santa María de Huachipa, Jacqueline Cartolín, señaló que el almacén donde se registra el incendio de gran magnitud es clandestino, pues operaba sin licencia municipal ni autorización de Defensa Civil.

Como se sabe, esta mañana se reportó el incendio de gran proporción en la intersección de las avenidas Los Tucanes y Los Canarios.

Durante la emergencia se registraron explosiones constantes debido a la presencia de aerosoles y otros productos inflamables almacenados en el establecimiento, lo que aumentó el riesgo para los bomberos y vecinos; además, complicó las labores de control del fuego.

La alcaldesa Jacqueline Cartolín subrayó que a pesar de las denuncias de los vecinos, el municipio no pudo intervenir anteriormente porque durante las fiscalizaciones no se encontraba ningún responsable en el local, y no puede ingresar al establecimiento sin autorización.

Se informó que al menos 120 bomberos voluntarios continúan realizando denodados trabajos con la finalidad de control el fuego.

Hasta el momento no se han reportado heridos. Las autoridades continúan evaluando responsabilidades. Vecinos insisten en su advertencia sobre el peligro ante el funcionamiento de algunos almacenes que operan fuera de la ley.