El congresista Alejandro Cavero, de la agrupación Avanza País, dio positivo a la COVID-19 tras someterse a una prueba.

“Amigos, quiero informarles que he dado positivo a Covid 19 y me encuentro en cuarentena desde que me hice la prueba. Felizmente, mis síntomas son bastante leves. Vacunémonos todos porque salva vidas”, escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter.

Alejandro Cavero estudió Derecho en la PUCP y empezó como periodista político en El Comercio, según información de su página web. Fue servidor público en la Presidencia del Consejo de Ministros y en el Congreso.

Recordemos que en diciembre del 2021, lacongresista de Juntos por el Perú (JPP), Sigrid Bazán, informó que se ha reincorporado a sus labores luego de que diera negativo a COVID-19, enfermedad que había contraído días atrás.

“Habiendo cumplido con la cuarentena indicada y tras dar negativo en mi prueba PCR, finalmente estoy de alta, ¡lista para reincorporarme al trabajo! Gracias a todos por su apoyo y buenos deseos. ¡A seguir cuidándonos!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Bazán había informado que dio positivo al virus el pasado 18 de diciembre luego de haber participado en las dos sesiones del pleno que se realizaron los días jueves y viernes 16 y 17 de diciembre, en los que estuvo de manera presencial participando en los debates sobre diversos temas, incluyendo la moción de censura contra la presidenta del Poder Legislativo, María del Carmen Alva.

LEA TAMBIÉN

Entérate si este lunes 3 de enero será feriado

Los feriados del 2022: ¿Cuáles son y cuánto recibiré si trabajo en estos días?

Se fue un año marcado por la pandemia

Verano 2022: Habrá cambio de sentido del tránsito en la Panamericana Sur todos los domingos

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: casos de la variante ómicron se elevaron a 116