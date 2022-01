La congresista de Acción Popular, Karol Paredes, señaló que el presidente Pedro Castillo “se está vacando” debido a sus errores durante sus primeros meses de gestión; sin embargo, precisó que su bancada no tiene previsto formular una moción de vacancia contra el mandatario.

“Nosotros en Acción Popular no tenemos en el imaginario la vacancia, tenemos retos grandes por delante, tenemos que ver cómo fortalecer la gobernabilidad, somos producto de la democracia y la institucionalidad, desde que servimos y damos las leyes tenemos que cumplirlas. El propio Ejecutivo, el propio presidente se está vacando, los problemas como la reactivación económica no se resuelven y necesitamos confianza”, aseveró a RPP.

“El presidente no asume su rol, no lidera, él debería dirigir todas las acciones, miles de personas se están quedando sin empleo, se necesita platita, comer y no se hace nada. Tenemos solo discurso y azuzamiento, se hacen conflictos y no se resuelven problemas como el de la inseguridad”, agregó.

Durante el actual Gobierno se ha presentado ya una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo; sin embargo, esta iniciativa no logró los votos suficientes para ser admitida a debate.

Cabe indicar que esta semana el presidente Castillo sostuvo reuniones con representantes de partidos políticos con presencia en el Congreso de la República, entre los que estuvo el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara.

