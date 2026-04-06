Alerta. La línea de emergencias 116, operada por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) estará deshabilitada por tiempo indeterminado, debido a causas que aún se mantienen en el misterio.

La situación fue confirmada en las últimas horas por la IV Comandancia Departamental Lima Centro (IV CDLC), que rápidamente lanzó un teléfono alternativo para recibir los llamados de ayuda de la ciudadanía.

Según lo informado, las emergencias deberán ser reportados a la línea +51 941 156 379 , de mucha menor recordación y practicidad que la tradicional 116, conocida hasta por los más pequeños del hogar

Además, tener que marcar un número más largo puede ser determinante en una situación de enorme riesgo, si es que este no ha sido guardado previamente, como en la mayoría de los casos.

No obstante, la entidad bomberil afirmó que en caso la ciudadanía no logre contactarse con el nuevo número, se puede contactar directamente con la compañía de bomberos del distrito para recibir la atención inmediata.

Situación

IV Comandancia Departamental Lima Centro (IV CDLC) señaló que la inhabilitación de la Línea 116 es temporal, debido a problemas técnicos del operador que brinda el servicio telefónico.

“La empresa operadora está trabajando para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, indicó la institución en comunicado.

La comandancia pidió a la ciudadanía hacer un uso responsable de este canal de comunicación, a fin de no sobrecargarlo. Como se sabe, la Línea 116 se satura cotidianamente porque e reciben innumerables llamadas falsas o de broma, que impiden la atención de cientos de emergencias reales.

Se espera que la tradicional Línea 116 regrese en las próximas horas.