Esta semana, la Municipalidad de Lima inició la emisión de los brevetes de la categoría A tras traspaso de responsabilidades por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En diálogo con Correo, Alfonso Florez Mazzini analiza el cambio.

¿Cuál es su opinión al respecto del traspaso de funciones?

No estoy de acuerdo. Descentralizar una función tan importante, que ya de por sí era problemática, iba a traer muchos inconvenientes. El ministerio ha debido primero verificar si la municipalidad está en capacidad para asumir el proceso. No es cuestión simplemente de poner una oficina de licencias, es todo un procedimiento que seguir. Entonces, en principio, me parece que es grave.

¿Cómo justifican este traslado de funciones?

Tiene que ver con el tema de la descentralización básicamente, pero es un proceso que no ha funcionado. Parece que la ley de descentralización obliga que se haga esto, pero no estamos de acuerdo. Esta es una función que debería permanecer en manos del MTC y que debe ser mejorada.

¿Cree que esa transferencia de funciones vaya a provocar hechos de corrupción como en otras jurisdicciones?

Habrá que estar atentos al respecto. Eso ya ocurrió con la licencia de moto. El Ministerio detectó que había más de no sé cuántas miles de licencias de conducir mal emitidas, producto justamente de la corrupción. Cabe la posibilidad que eso ocurra, pero no podemos decirlo hasta que no se compruebe. En todo caso, es un riesgo.

Se registraron muchos inconvenientes en el centro de evaluaciones de Lima Norte en el inicio de emisión de licencias. ¿Cuál es su opinión?

Me parece que antes de transferir las competencias, el MTC tuvo que verificar que todas las dependencias estén lo suficientemente preparadas: personal, procedimientos, oficinas. Han debido hacer una marcha blanca antes de delegar la competencia. Se tiene que verificar previamente que todo esté preparado para hacerlo. Si no, suceden estas cosas.

¿El MTC solicitó recomendaciones a su fundación?

No, nos pidieron ninguna opinión. Pero como te digo que hay que revisar bien la Ley de Descentralización, que creo es a lo que obedece la transferencia de estas funciones. Desde el punto de vista técnico no me parece adecuado el proceso.

Es como si las operaciones formales se realizaran como marcha blanca...

Sí. Y si en este proceso inicial hay errores y se entregan licencias mal emitidas, habrá todo un problema porque las van a invalidar.

Cuáles serían las consecuencias de una transferencia deficiente?

Pueden haber licencias que no cumplan con el debido proceso y se emitan con falencias, que los postulantes no hayan pasado los exámenes de manera correcta, que no hayan pasado los exámenes médicos, psiquiátricos. Acá se tiene el concepto equivocado que la licencia es un derecho. No es un derecho, es un privilegio. Esa es la gran diferencia. Entonces, con el concepto de simplificar el proceso, se baja la valla para obtener la licencia, cuando debe ser al revés. Tener una licencia de conducir debe ser cada vez más estricto, porque es como tener una licencia de portar armas. No se pueden simplificar los procedimientos para obtenerla.

¿Las licencias de conducir son bien entregadas?

Los exámenes deben ser más estrictos, tiene que haber mucha más fiscalización sobre quién obtiene una licencia. Por eso tenemos el caos que tenemos. Si les preguntas a los conductores cómo se entra a un óvalo, quién tiene la preferencia de paso, no lo saben, porque las los exámenes de reglas son pésimos. Tienen cientos de preguntas de mecánica, de otras cosas, y no hay preguntas de manejo. Es un examen de reglas de conducción, no de mecánica. Más allá de patear el proceso, se debe mejorarlo para tener una licencia más estricta, para tener mejores conductores.

¿Cuál serían los principales a cambiar para mejorar la emisión de licencias?

Hay que revisar el examen de reglas de conducir. El 80% de sus preguntas no son de reglas de conducir. Y muchas de ellas son antiguas. El examen psiquiátrico no es un examen psiquiátrico para conductores. Es un examen psiquiátrico que se toma para cualquier puesto de trabajo. Hay exámenes específicos para conductores, pero acá no se toman.