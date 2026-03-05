La Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Marín Morón, alias “Negro Marín”, señalado como presunto lugarteniente de la organización criminal “Los Sanguinarios de la Construcción”. La medida fue requerida por el delito de organización criminal.

Según el Tercer Equipo de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, Marín Morón habría sido el encargado de ejecutar y transmitir las órdenes del cabecilla de la red, alias “ El Jorobado ”, además de coordinar apoyos logísticos para los integrantes de la organización.

El investigado fue extraditado desde España como parte de las diligencias que buscan desarticular esta presunta red criminal vinculada a actividades ilícitas en el sector construcción.

Miguel Ángel Marín Morón no es ajeno al sistema de justicia. Cumplió una condena de 15 años de prisión que terminó en el penal de máxima seguridad de Challapalca.

Mientras la Fiscalía y la Policía sostienen que su liberación podría obstaculizar las investigaciones, el juez Roberth Rimachi, del Juzgado de Ventanilla, deberá resolver la situación legal del investigado.

De acuerdo a América Noticias, pese a sus antecedentes penales Marín Morón llegó a brindar servicios al Estado, específicamente a la Municipalidad de Carabayllo.