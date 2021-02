La compleja dicotomía entre salud y economía cobra protagonismo a diario en las calles del país. Miles de familias buscan subsistir con lo que obtienen día a día. Ante el anuncio de cuarentena focalizada por parte del Gobierno y la entrega tardía de bonos, ciudadanos de diversos distritos de Lima han salido a buscar dinero.

Entre ellos se encuentra uno de los vendedores ambulantes que llegó al jirón Luna Pizarro en La Victoria, quien reveló que se vio forzado a salir a las calles del distrito para sobrevivir y criticó que el bono anunciado por el Ejecutivo se entregue luego de los 15 días de cuarentena.

“Estoy tratando de vender algo, ayer recién salí. El bono va a llegar cuando ya todos estemos en el cementerio. Las medidas del Gobierno son para la clase A y B, ¿y la gente pobre?”, comentó en Latina.

El ciudadano aprovechó para cuestionar el monto que se entregó en anteriores ocasiones ante las medidas restrictivas del Gobierno para enfrentar el incremento de casos de coronavirus (COVID-19) en el país.

“¿Pero cuándo va a llegar?, ¿ahorita?. Mi esposa recibió el bono anterior. Solo alcanzó por 3 meses, ¿usted cree que alguien va a poder vivir con 700 soles?”, sostuvo.

Agregó que la salida de personas a las calles para vender productos responde a la necesidad que sienten por conseguir recursos que les permitan soportar el confinamiento.

“La gente que usted está viendo aquí no es porque le da la gana, no es porque quiere fastidiar a la autoridad, no es porque quiere molestar, sino que tienen necesidad”, puntualizó.

En tanto, la cuarentena focalizada regirá en las regiones de riesgo “extremo” ante la COVID-19 hasta el 14 de febrero. Se desconoce si el Ejecutivo decidirá extender la medida o aliviará las restricciones.

C2 Ambulante Sobre Bono