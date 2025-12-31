Un artefacto explosivo fue detonado por delincuentes en el frontis de una tienda ubicada en el cruce de las avenidas José Paredes Roncal y Florida, en el distrito de Ancón.

El ataque, ocurrido la noche del martes 30 de diciembre, quedó registrado por las cámaras de seguridad del sector. En las imágenes, a las que tuvo acceso RPP, se observa a dos sujetos llegar al establecimiento a bordo de una motocicleta.

Según las imágenes, uno de los sospechosos bajó del vehículo y se aproximó al local; luego encendió el artefacto explosivo y lo lanzó contra la fachada. La detonación ocasionó daños en el frontis de la tienda y el fuerte estruendo generó pánico entre los pasajeros de una cúster que se encontraba estacionada a pocos metros del lugar del ataque.

El sujeto, que llevaba el rostro cubierto con un casco, huyó rápidamente junto a su cómplice con dirección desconocida.

Efectivos de la Policía Nacional se hicieron presentes en la zona y acordonaron el área, a fin de llevar a cabo las diligencias de ley.

Las indagaciones preliminares sugieren que el atentado estaría relacionado con presuntos actos de extorsión contra los propietarios del negocio; no obstante, esta hipótesis deberá ser esclarecida en el curso de la investigación.