Con motivo del 491 aniversario de la fundación de Lima, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil difundió una lista especial que muestra cómo la historia, los distritos y los símbolos de la capital también se reflejan en los nombres de miles de peruanos y peruanas.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Reniec saludó a Lima, la Ciudad de los Reyes, destacándola como cuna de historia, cultura y memoria colectiva, y presentó este recuento como una forma simbólica de celebrar su aniversario este 18 de enero.

Desde el #RENIEC saludamos a #Lima en su aniversario, la Ciudad de los Reyes, cuna de historia, cultura y memoria que nos identifica.



En este marco, hemos preparado la lista de los nombres más representativos de la capital, una forma distinta de celebrar a Lima. pic.twitter.com/mLWjX6yhxg — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) January 18, 2026

Santa Rosa y Chabuca lideran el listado

Según la entidad, el nombre más frecuente inspirado en la capital es Santa Rosa, con 475 personas registradas, en referencia a Santa Rosa de Lima, patrona del Perú y figura central de la identidad limeña.

En segundo lugar aparece Chabuca, con 341 registros, nombre que rinde homenaje a la recordada cantautora Chabuca Granda, emblema de la música criolla y de la Lima tradicional.

Distritos y espacios convertidos en nombres propios

El recuento de Reniec incluye también nombres directamente vinculados a distritos y espacios tradicionales de Lima. Entre los más frecuentes figuran:

Lince: 114 registros

114 registros Lima: 113

113 Santa Anita: 99

99 Jesús María: 47

47 San Miguel: 31

Asimismo, aparecen La Victoria y San Luis, con 8 registros cada uno, además de Gamarra, Breña, San Isidro y Catedral, con 7 casos respectivamente.

Nombres singulares ligados a la identidad limeña

La relación incluye nombres menos comunes pero igualmente representativos de la identidad de la capital, como:

Magdalena del Mar: 6 registros

6 registros Los Olivos: 4

4 Pachacámac: 3

3 Alameda, Comas, Francisco Pizarro y Suspiro: 2 registros cada uno

Finalmente, destacan nombres únicos a nivel nacional como Amancaes, Miraflores, Larcomar e Independencia, con un solo registro cada uno.

Historia, identidad y memoria colectiva

Con esta publicación, Reniec resaltó que la historia de Lima no solo se conserva en sus calles, plazas y monumentos, sino también en la identidad de quienes llevan nombres inspirados en la capital, reforzando el vínculo entre la ciudad y sus ciudadanos a lo largo de generaciones.