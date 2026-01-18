Con motivo del 491 aniversario de la fundación de Lima, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil difundió una lista especial que muestra cómo la historia, los distritos y los símbolos de la capital también se reflejan en los nombres de miles de peruanos y peruanas.
A través de su cuenta oficial en la red social X, Reniec saludó a Lima, la Ciudad de los Reyes, destacándola como cuna de historia, cultura y memoria colectiva, y presentó este recuento como una forma simbólica de celebrar su aniversario este 18 de enero.
Santa Rosa y Chabuca lideran el listado
Según la entidad, el nombre más frecuente inspirado en la capital es Santa Rosa, con 475 personas registradas, en referencia a Santa Rosa de Lima, patrona del Perú y figura central de la identidad limeña.
En segundo lugar aparece Chabuca, con 341 registros, nombre que rinde homenaje a la recordada cantautora Chabuca Granda, emblema de la música criolla y de la Lima tradicional.
Distritos y espacios convertidos en nombres propios
El recuento de Reniec incluye también nombres directamente vinculados a distritos y espacios tradicionales de Lima. Entre los más frecuentes figuran:
- Lince: 114 registros
- Lima: 113
- Santa Anita: 99
- Jesús María: 47
- San Miguel: 31
Asimismo, aparecen La Victoria y San Luis, con 8 registros cada uno, además de Gamarra, Breña, San Isidro y Catedral, con 7 casos respectivamente.
Nombres singulares ligados a la identidad limeña
La relación incluye nombres menos comunes pero igualmente representativos de la identidad de la capital, como:
- Magdalena del Mar: 6 registros
- Los Olivos: 4
- Pachacámac: 3
- Alameda, Comas, Francisco Pizarro y Suspiro: 2 registros cada uno
Finalmente, destacan nombres únicos a nivel nacional como Amancaes, Miraflores, Larcomar e Independencia, con un solo registro cada uno.
Historia, identidad y memoria colectiva
Con esta publicación, Reniec resaltó que la historia de Lima no solo se conserva en sus calles, plazas y monumentos, sino también en la identidad de quienes llevan nombres inspirados en la capital, reforzando el vínculo entre la ciudad y sus ciudadanos a lo largo de generaciones.