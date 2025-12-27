A pocos días de despedir el 2025, el Centro de Lima se transforma en el epicentro de una tradición que combina humor, crítica social y cábalas de fin de año. Los comerciantes de Mesa Redonda y la quinta del jirón Huallaga han reemplazado los adornos navideños por un colorido despliegue de piñatas que reflejan los acontecimientos más polémicos y los personajes más comentados del año.

Dina Boluarte mantiene el reinado

Por tercer año consecutivo, la expresidenta Dina Boluarte encabeza la lista de piñatas más solicitadas. Su figura aparece en versiones que ironizan episodios como la solicitud de pensión vitalicia y el escándalo del Rolex presidencial, con frases como “Quiero mi pensión vitalicia” que se han convertido en éxitos de venta. La versión del Rolex alcanza los S/ 14, mientras que las presentaciones estándar se ofrecen desde S/ 12.

Expresidentes presos y virales de redes

La principal novedad de esta temporada es una piñata grupal que reúne a los cuatro expresidentes condenados por corrupción: Pedro Castillo, Alejandro Toledo, Martín Vizcarra y Ollanta Humala. José Jerí, actual presidente, también ingresa al catálogo junto con el Congreso en pleno, que aparece ardiendo en llamas como expresión del descontento popular.

El fenómeno de las redes sociales se hace presente con figuras como Moca, la streamer viral, Lucinda Vásquez “la cortauñas”, y la policía que se negó a pagar dos soles en un bus, acompañada de la frase: “No me jodan y no voy a pagar dos soles. Feliz Año Nuevo”. La joven del Metropolitano y Cristian Cueva completan el catálogo de personajes virales.

Cábalas y precios accesibles

Las piñatas mantienen su función como elemento de cábala para atraer buena suerte. “Mucha gente viene a comprar para romperlas a medianoche, como un ritual para dejar atrás lo negativo”, explica un comerciante de la galería Carlin.

Las minipiñatas se consiguen desde S/ 7 en compras al por mayor, las de personajes promedian S/ 12, y las versiones especiales llegan hasta S/ 14. Los comerciantes ofrecen venta mayorista y minorista, atendiendo desde compradores individuales hasta organizadores de fiestas que adquieren docenas de unidades. El paquete incluye rellenos de billetes falsos, sprays, vinchas y matracas a precios accesibles.

La venta de piñatas en el Centro de Lima representa una expresión cultural que fusiona crítica social, humor popular y esperanza de renovación mientras la ciudad se prepara para recibir el 2026.