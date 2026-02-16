Al menos cinco empresas de transporte público anunciaron la suspensión total de sus servicios este lunes 16 de febrero. La medida se tomó en solidaridad con el grupo empresarial ‘El Rápido’ tras el asesinato de un conductor de la línea JC Bus ocurrido durante el fin de semana.

La Empresa de Transporte Salamanca Parral S.A. expresó su profundo pesar por los lamentables hechos de violencia registrados contra el sector. Mediante un comunicado, informaron que sus unidades no circularán durante esta jornada.

“Por tal motivo, y en señal de solidaridad, así como en defensa de la vida y la seguridad de nuestros colaboradores y usuarios, comunicamos que el día lunes 16 nuestras unidades no estarán brindando servicio”, comunicaron.

La compañía hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que implementen medidas inmediatas. Exigieron acciones “firmes frente a la inseguridad que viene afectando al transporte público y a toda la ciudadanía”.

Por su parte, la empresa de transportes San Sebastián, más conocida como ‘La 50’, emitió un pronunciamiento similar anunciando su adhesión al paro. La compañía señaló que no realizará servicio “con la medida de protesta convocado por el grupo empresarial El Rápido, ET Guadulfo Silva y ET Pesquero”.

La decisión responde a “los recientes asesinatos a sus conductores que no debe quedar impune”, según detalla el comunicado. Invocaron a las autoridades a desplegar “un mayor despliegue de seguridad en los puntos críticos de nuestra ciudad de Lima y Callao en beneficio de toda la población”.

La Empresa de Transportes Unidos de Pasajeros S.A. - ETUPSA 73 también se sumó a la movilización nacional. La compañía describió su participación “como un acto de unidad y respeto y exigencia de justicia”.

De la misma forma, los conductores de la Empresa de Transportes Huáscar S.A. decidieron unirse al apagado de motores. La empresa indicó que mantendrán la paralización “hasta que existan garantías mínimas que nos permitan trabajar con tranquilidad”.

Policía impone multas durante protesta

Trabajadores de la empresa El Rápido realizaron un apagado de motores e intentaron desplazarse por la Panamericana Norte hacia el Cercado de Lima. Sin embargo, la movilización fue interceptada por un contingente de la Policía Nacional que bloqueó el avance en las inmediaciones del óvalo Habich.

Durante el desarrollo de la protesta, efectivos policiales procedieron a imponer multas por supuestas infracciones a los conductores. Además, trasladaron una grúa que se llevó al menos uno de los buses al depósito municipal, lo que generó la indignación de los transportistas.

Los choferes recordaron con molestia que los agentes del orden no estuvieron presentes para evitar el asesinato de sus colegas. La inconformidad se hizo evidente entre los manifestantes que cuestionaron el accionar policial.

“Es injusto. Nos matan nos acribillan, y es injusto lo que están haciendo. Estamos declarando nuestro derecho, somos trabajadores y no delincuentes”, declaró un transportista.