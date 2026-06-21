La Asociación Peruana de Autores y Compositores cuestionó la ley N° 32645 que dispone la creación de un Colegio Profesional de Artistas en el país. La organización sostuvo que la medida podría modificar las condiciones en las que se desarrolla la actividad creativa y solicita que la norma sea retirada.

El pronunciamiento fue difundido por el gremio que agrupa a más de diez mil autores y compositores a nivel nacional. En el documento se advierte que la regulación propuesta podría introducir requisitos obligatorios para el ejercicio del trabajo artístico.

La institución señaló que la actividad artística debe desarrollarse sin condicionamientos administrativos que limiten su acceso. En esa línea, considera que la norma podría establecer mecanismos de control sobre quién puede ejercer la creación cultural.





¿Qué problemas detectaron?

Apdayc recordó que la Constitución reconoce la libertad de creación como un derecho fundamental sin condiciones de exclusión. Además, indica que este principio protege el ejercicio artístico en distintas formas de expresión sin distinción.

La organización añadió que el Perú forma parte de acuerdos internacionales vinculados a los derechos humanos y la libertad cultural. En ese contexto, remarcaron que estos compromisos obligan al Estado a garantizar el ejercicio de la creación sin restricciones.

Según explicó el gremio, la creación de un colegio profesional podría generar criterios de incorporación obligatoria para los artistas. Esto, según su posición, podría afectar a creadores que no cuentan con formación formal o registro institucional.

Asimismo consideran que la norma podría establecer diferencias entre quienes pertenecen a una organización y quienes trabajan de manera independiente. La institución considera que ello podría influir en el acceso al ejercicio de la actividad cultural.

Ante este escenario, Apdayc solicitó que la ley sea eliminada y que se evalúe su impacto en el sector antes de cualquier implementación. La organización propone que el tema sea discutido en un espacio más amplio con participación de distintos actores culturales.

Alcances de la Ley N° 32645

La norma aprobada por el Ejecutivo dispone la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú como una entidad de derecho público interno. Su objetivo es organizar y representar a los profesionales de distintas disciplinas vinculadas a la actividad artística en el país.

El colegio agrupará a egresados de carreras artísticas en instituciones superiores, institutos y universidades en áreas como música, danza, artes visuales y artes escénicas. La entidad contará con autonomía, recursos propios y presencia a nivel nacional mediante sedes regionales.

Entre sus principales funciones figuran la supervisión del ejercicio profesional, la emisión de opiniones técnicas y la participación en espacios de consulta del Estado sobre cultura. También podrá brindar asesoría a sus miembros, promover capacitación y pronunciarse sobre casos relacionados con la libertad de creación.

Para incorporarse será necesario acreditar formación profesional en el campo artístico y cumplir con los requisitos administrativos establecidos por la institución. La estructura interna estará conformada por un consejo nacional y órganos regionales con mandatos limitados en el tiempo.