La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que los seis agentes de la División de Robos implicados en el presunto cobro de S/ 30 mil a un intervenido enfrentarán una investigación acelerada y, de confirmarse su responsabilidad, serán separados definitivamente de la institución. La decisión fue confirmada por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien reiteró que no se permitirá que “malos elementos” permanezcan en la fuerza.

Según la denuncia, los agentes habrían solicitado dinero para favorecer a un ciudadano durante una diligencia policial y llegaron a recibir S/ 15 mil como adelanto. Tras conocerse la irregularidad, las oficinas de la Dirincri, en la avenida España, fueron escenario de intensas diligencias que se prolongaron por más de siete horas con presencia del Ministerio Público.

PNP promete investigación y castigo

El general aseguró que la institución actuó de inmediato cuando detectó el presunto acto de corrupción y remarcó que la propia Policía intervino y puso a disposición de la justicia a los agentes involucrados.

“Tolerancia cero a la corrupción. Nosotros mismos investigamos, detectamos, intervenimos y detenemos. Mano dura contra quienes ofenden el compromiso de todos los policías que juramos dar la vida por el prójimo”, señaló el comandante general ante la prensa.

El jefe policial enfatizó que se aplicarán las nuevas disposiciones que permiten establecer responsabilidades en un proceso más rápido y contundente, con el fin de evitar que hechos como este sigan dañando la imagen de la institución.

“Es un hecho aislado”

En otro momento, Arriola se refirió sobre una posible responsabilidad de los mandos superiores en esta división y afirmó que de acuerdo con el análisis preliminar, el caso no forma parte de una cadena de mando ni responde a una estructura interna corrupta.

“Hemos evaluado si existe alguna permisión o falta de control. A primera vista, es un acto aislado, que no pasa por los registros de la división”, explicó.

Investigación incluye a una civil

Las indagaciones también alcanzan a una mujer detenida, quien habría prestado su cuenta bancaria para facilitar la transferencia del dinero pactado. El Ministerio Público investiga su participación y su posible vínculo con los agentes.

Mientras tanto, las diligencias continúan a cargo de las unidades especializadas de la PNP y la Fiscalía, mientras la institución reitera su compromiso de sancionar cualquier acto de corrupción que atente contra el servicio a la ciudadanía.