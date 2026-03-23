El propietario de los lingotes de oro que intentaron ser sustraidos durante un asalto en la Costa Verde aún no se ha acercado a la dependencia policial para formalizar su denuncia. Esta ausencia ha generado interrogantes entre las autoridades quienes continuan investigando las circunstancias del caso.

El violento atraco ocurrió la mañana del último domingo en el distrito de San Miguel. El hecho es seguido por la División de Robos de la Dirincri, que viene recopilando información para identificar a los responsables.

En los exteriores de la sede policial ubicada en la avenida España permanecen los vehículos que trasladaban el mineral. Se trata de un auto rojo de marca Renault y otro de color negro de marca Nissan, ambos intervenidos tras el ataque.

Delincuentes armados se llevaron ocho kilos de lingotes de oro durante el asalto en la Costa Verde.Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec

Avance de la investigación

A diferencia del propietario, los conductores de las unidades sí acudieron a brindar su versión de los hechos. Ambos fueron asistidos previamente por personal de Serenazgo y agentes policiales luego del incidente.

Las primeras indagaciones apuntan a que el servicio de traslado fue coordinado mediante una aplicación de mensajería. Los choferes debían recoger la carga en Miraflores y llevarla hasta un almacén ubicado en el Callao.

El envío salió distribuido en tres unidades desde su punto de origen. Sin embargo, solo dos ingresaron a la vía de la Costa Verde, mientras que un tercer vehículo que cumplía funciones de resguardo no volvió a ser ubicado.

El asalto se registró alrededor de las 8:30 de la mañana en plena ruta. De acuerdo con la información recabada por los investigadores, al menos doce delincuentes participaron en el robo movilizándose en varios autos y motocicletas.

La falta de una denuncia formal por parte del propietario también será considerada como un elemento clave dentro del proceso.