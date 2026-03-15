Un agente de seguridad del Poder Judicial del Perú fue asesinado a balazos en el distrito limeño del Rímac.

La víctima fue identificada como Daniel Eliceo Pinillos Caballero, quien fue atacado en el cruce de la avenida Arancibia con la calle Los Molinos.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, el hecho ocurrió cuando el agente se encontraba en una bodega de la zona realizando compras.

Sicarios dispararon más de cinco veces

Según testigos, Pinillos Caballero estaba comprando cerveza junto a un amigo cuando dos delincuentes a bordo de una motocicleta lo interceptaron.

Los atacantes le dispararon en más de cinco ocasiones antes de huir del lugar.

El director general de Investigación Criminal de la Policía, Víctor Revoredo Farfán, indicó que los agresores habrían seguido previamente a la víctima.

“Se ha dirigido a hacer unas compras en legítima voluntad, y en esas circunstancias un ente criminal ha estado siguiendo sus pasos. Lo ha reglado y lo ha ubicado”, declaró a RPP.

Delincuentes se llevaron el arma de la víctima

El hermano de la víctima, Óscar Pinillos, informó que los delincuentes se llevaron el arma de reglamento que el agente portaba por su labor de resguardo.

“Mi hermano, como era resguardo del Poder Judicial, sí tenía un arma. No tuvo oportunidad de defenderse, pero sí le quitaron el arma”, señaló.

Según explicó, en la escena del crimen solo se encontró la funda del arma, lo que confirmaría que fue sustraída tras el ataque.

Policía investiga el móvil del crimen

La Policía Nacional inició las diligencias correspondientes para determinar el móvil del asesinato e identificar a los responsables.

Los investigadores analizan testimonios y revisan cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos de los atacantes antes y después del crimen.