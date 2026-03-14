El presidente José María Balcázar informó que el aeropuerto de la provincia de Jaén en Cajamarca retomará operaciones comerciales el próximo 23 de abril tras un período prolongado de cierre. El anuncio se produjo durante una reunión de alto nivel con autoridades locales y representantes de la sociedad civil para abordar las principales demandas de desarrollo de la región.

El jefe de Estado detalló que antes de culminar su gestión se iniciarán las obras de ampliación del terminal aéreo con una inversión de 320 millones de soles. La intervención responde a la necesidad de modernizar la infraestructura para cumplir con estándares técnicos exigidos en la aviación comercial.

Balcázar subrayó su compromiso con la mejora de infraestructuras en la región y aseguró que el presupuesto será entregado con prontitud.

“No podemos permitir que haya aeropuertos que no responden a un trabajo técnico. Antes de irnos tendrán la partida presupuestal de inicio. Lo que decimos, lo cumplimos”, afirmó ante los presentes.

Emergencia vial

El Consejo de Ministros aprobó la declaración de emergencia para la carretera Cochabamba-Cutervo-Chiple que presenta deterioro crítico en varios tramos. Provías Nacional ejecutará trabajos de recuperación con una inversión inicial de 4 millones de soles durante los próximos 60 días.

El Ministerio de Transportes culminará la liberación de predios y la evaluación técnica definitiva para reiniciar obras viales en julio de 2026. El presidente destacó que estas acciones responden directamente a las demandas históricas de conectividad planteadas por la población cajamarquina.

Apoyo al sector arrocero

El Gobierno adquirirá la producción excedente de arroz de Jaén para abastecer los programas sociales que ejecuta a nivel nacional. La medida beneficia directamente a los productores locales que enfrentan dificultades para comercializar sus cosechas en el mercado.

Balcázar enfatizó la urgencia de implementar soluciones concretas para la región agrícola. “Tenemos que ser rápidos y actuar con consecuencia (…) Todos estamos empeñados para dar solución a los temas de Jaén”, puntualizó durante la reunión de trabajo.

Reingeniería presupuestal y ley CAS Covid

El Ejecutivo realizó una reestructuración presupuestal para crear un fondo especial destinado a reactivar obras paralizadas en el país. Los nuevos proyectos de inversión pasarán a un paquete independiente que se financiará mediante crédito suplementario.

El presidente adelantó que promulgará la autógrafa de ley que autoriza el nombramiento definitivo de trabajadores de salud que atendieron en primera línea durante la pandemia de COVID-19. La norma conocida como CAS COVID forma parte de los compromisos laborales asumidos por el Gobierno.

La reunión de trabajo contó con la presencia de los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Defensa y Educación, además de los congresistas Silvia Monteza y Américo Gonza. Los anuncios buscan consolidar el diálogo con el sector agrario y desactivar las amenazas de paralización indefinida en la región.