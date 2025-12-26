La llegada de la Navidad no detuvo el incremento de la criminalidad en la capital. Prueba de ello fue lo ocurrido en La Victoria, donde un sicario quitó la vida a dos personas a pocas horas de Nochebuena.

Afortunadamente, las cámaras de seguridad de la zona registraron con detalle el ataque ocurrido en la madrugada del 25 de diciembre. Eran las 3:34 a.m. cuando un grupo de personas compartía tranquilamente frente a una vivienda en la avenida García Naranjo.

De repente, una moto lineal apareció en la zona con un ocupante, mientras que otro sujeto, que aguardaba detrás de un auto, se acercaba al grupo de personas portando un chaleco de la Policía Nacional del Perú para distraer su atención.

El atacante identificó a sus dos objetivos y disparó entre 10 y 15 veces, sin importar la presencia de otras personas. Tras cumplir su cometido, huyó rápidamente en el vehículo menor que lo esperaba.

Al escuchar los disparos, los presentes salieron de la vivienda y se encontraron con una escalofriante escena. Uno de ellos murió en el acto, mientras que el otro fue trasladado por sus familiares a un hospital cercano, donde el personal médico solo pudo certificar su fallecimiento a causa de las heridas de bala.

Una persona armada presente en la celebración abordó un auto negro junto a un acompañante para perseguir a los sicarios. Además, identificaron a una de las víctimas como Christian García Saroulo, de 45 años.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar del crimen para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. Por el momento, las autoridades señalan que el móvil del hecho podría tratarse de un presunto ajuste de cuentas.