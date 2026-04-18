Un hombre murió tras ser atacado a tiros en un terreno descampado ubicado en la avenida Ferrocarril, en el distrito de El Agustino, a la altura de la planta de La Atarjea. El crimen es investigado como un presunto caso de sicariato.

Según la información recogida en el lugar, la víctima llegó en un vehículo junto a sus agresores.

Testigos señalaron que tres personas iban en la unidad y que dos de ellas descendieron para obligarlo a bajar antes de dispararle repetidas veces.

Peritos hallaron al menos ocho casquillos de bala en la escena, cifra que coincide con los impactos que presentaba el fallecido. Las primeras observaciones indican que los disparos fueron dirigidos principalmente a la cabeza y la parte superior del cuerpo. También se encontró una sandalia alejada del cadáver, por lo que se presume que intentó huir.

Vecinos denunciaron que desde 2022 se han reportado crímenes con una modalidad similar, así como robos y ataques a vehículos de transporte público. Las autoridades iniciaron diligencias para identificar a la víctima y ubicar a los responsables.