Delincuentes asesinaron a balazos a un conductor de la empresa de transporte ‘San Bartolo’ mientras realizaba su ruta con pasajeros en el distrito de Lurín.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), dicho ataque ocurrió a la altura del puente peatonal Llanavilla, en el kilómetro 23 de la Panamericana Sur.

De acuerdo con RPP, Ángelo Manuel Pacheco Matencio, de 25 años, fue identificado como la víctima.

Testigos relataron que el conductor se detuvo en el paradero para dejar pasajeros cuando un sujeto se acercó por el lado del chofer y le disparó en varias ocasiones, antes de escapar del lugar.

Pacheco Matencio, gravemente herido, fue llevado de urgencia a una clínica cercana, donde los médicos confirmaron su muerte.

Al lugar llegó el director de Investigación Criminal de la Policía Nacional, general PNP Víctor Revoredo, quien no ofreció declaraciones a la prensa, pero aseguró que ya se realizan acciones operativas y coordinaciones para identificar y capturar a los responsables del crimen.

Vecinos del sector indicaron que no es la primera vez que la empresa de transporte es blanco de ataques, y recordaron que la compañía había suspendido sus operaciones anteriormente por amenazas recurrentes.