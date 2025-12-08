Un hombre fue asesinado de más de diez disparos mientras se encontraba dentro de un taxi en la calle Los Pinos, en la asociación de viviendas Los Jardines de Lurín. Según las primeras diligencias, no se descarta que el hecho responda a un posible ajuste de cuentas.

De acuerdo con el testimonio del taxista, la víctima solicitó un servicio hacia esa dirección, descendió del vehículo y comenzó a conversar con dos mujeres que lo esperaban en el lugar.

Sicarios lo interceptaron y dispararon repetidas veces

Minutos después, dos individuos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el punto de encuentro y abrieron fuego contra el hombre, propinándole más de diez disparos que causaron su muerte inmediata. Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido.

Según informó RPP, la víctima no portaba documentos, por lo que su identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades. El taxista, que resultó ileso, será incluido en las investigaciones como parte de las diligencias correspondientes.

Investigación preliminar apunta a un posible ajuste de cuentas

Vecinos de la zona indicaron que el hombre vivía a pocas cuadras, aunque solo lo conocían de vista. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que se han iniciado las investigaciones y que, de manera preliminar, no se descarta que el ataque esté vinculado a un ajuste de cuentas.

Al lugar llegaron peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver. El caso será investigado por el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Lurín.