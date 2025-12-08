Wilmer Junior Briceño Verástegui, un joven obrero de 20 años, fue asesinado a balazos la mañana del lunes mientras se disponía a iniciar su jornada en una obra municipal ubicada en el Asentamiento Humano Santa Rosa, distrito de Mi Perú, en el Callao. El ataque ocurrió en pleno estado de emergencia, decretado para reducir los niveles de criminalidad en la zona.

Según informó América Noticias, dos sujetos a bordo de una motocicleta habrían estado esperando a la víctima. Apenas Wilmer llegó al punto de trabajo, los atacantes le dispararon varias veces y huyeron.

Compañeros escucharon los disparos y corrieron para ponerse a salvo

De acuerdo con los trabajadores, Wilmer había llegado temprano junto a otros obreros para apoyar la construcción de una losa deportiva y un parque municipal. Realizaban tareas de excavación y ayudantía, sin roles de dirección ni supervisión.

Uno de sus compañeros relató que se encontraban agachados realizando labores de limpieza cuando escucharon los disparos. Wilmer fue trasladado al hospital de Ventanilla, pero falleció en el camino debido a la gravedad de las heridas.

PNP evalúa posible vínculo con disputas de construcción civil

Las autoridades policiales no descartan que el asesinato esté relacionado con conflictos entre grupos vinculados a construcción civil, debido a que la obra habría sido tomada recientemente por el grupo de trabajadores al que pertenecía la víctima.

Peritos de criminalística llegaron al lugar para levantar evidencias, entre ellas varios casquillos de bala encontrados en la zona. La investigación ya está en curso para determinar la identidad y motivación de los responsables.

Familiares y vecinos en shock tras el crimen

Los familiares de Wilmer aseguraron que no conocían de amenazas previas y que su muerte los tomó por sorpresa. “Él solo venía a trabajar”, expresó un allegado que pidió reserva de identidad.

En el A.H. Santa Rosa, el nivel de miedo ha aumentado. Varios vecinos prefirieron no declarar por temor a represalias; otros contaron que temen por sus hijos que también laboran en obras. Una madre relató entre lágrimas que llamó desesperada a su hijo al enterarse del ataque.

El crimen ha reavivado la preocupación sobre la violencia en Mi Perú, incluso bajo estado de emergencia.