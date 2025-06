En la mañana de este jueves, vecinos de la avenida Las Magnolias, en El Agustino, encontraron el cuerpo de un taxista dentro de su vehículo.

En la madrugada, la víctima habría sido asesinada de un balazo por un presunto sicario, según las primeras investigaciones.

El taxista fue identificado como Eulogio Abel Boza Rojas, de 49 años. Tras el hallazgo del cuerpo, vecinos brindaron declaraciones a RPP, expresando su preocupación por el incremento de la criminalidad en la zona.

Uno de los residentes relató que, alrededor de las 2 a. m., su suegra notó que un vehículo se estacionaba en la calle. Poco después, escucharon un disparo, aunque en un primer momento lo confundieron con el estallido de un cohete.

“Viéndolo ahí no le han querido robar nada, seguramente el señor ha tenido algún problema con alguien. Uno prende el televisor y lo único que hace es mirar muertes. Ahora, yo he salido y me doy con la muerte cara a cara, entonces ya esto viene de más arriba, no hay un control. Yo pienso que los municipales no pueden hacer absolutamente nada si el Estado no actúa como tiene que ser”, manifestó.

Hasta el lugar del crimen llegó la familia de Boza Rojas, aunque evitaron brindar declaraciones a la prensa. Sin embargo, señalaron que ya tendrían identificado al presunto responsable del asesinato.

El cuerpo del taxista fue trasladado a la Morgue Central de Lima para las diligencias correspondientes.