Un trabajador de construcción civil identificado como Renzo Hernán Peralta Peña fue asesinado a balazos en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

El crimen ocurrió en el asentamiento humano Techo Propio, en el sector 1, cuando la víctima se encontraba descansando en una banca cercana a una cancha deportiva.

Según informó América Noticias, un sujeto armado se acercó por la espalda y disparó cuatro veces de forma directa, para luego huir entre las calles del sector.

Policía cercó la zona del crimen

Tras el reporte de los disparos, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar y acordonaron el área para preservar las evidencias.

Peritos de criminalística recogieron casquillos de bala cerca de la banca donde quedó el cuerpo de la víctima.

Además, los efectivos entrevistaron a vecinos y testigos que presenciaron el ataque con el fin de obtener una descripción del presunto atacante.

Buscan cámaras para identificar al responsable

Como parte de las diligencias, la Policía inició la búsqueda de grabaciones de cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores del asentamiento humano.

Los investigadores analizan las posibles rutas de escape utilizadas por el atacante y revisan tanto cámaras privadas como municipales.

Estas imágenes podrían ser claves para determinar si el agresor actuó solo o contó con apoyo para huir.

Investigan posible ajuste de cuentas

Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con un posible ajuste de cuentas, debido a la forma directa en que el agresor ejecutó el ataque.

La Policía también analiza el entorno personal y laboral de la víctima para identificar posibles móviles del asesinato.

Vecinos denuncian inseguridad en la zona

El asesinato generó conmoción entre familiares y vecinos del sector.

Los residentes señalaron que la inseguridad es un problema recurrente en Ventanilla, por lo que pidieron mayor presencia policial y patrullaje preventivo.

El caso continúa en investigación mientras las autoridades buscan identificar y capturar al responsable.