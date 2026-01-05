Un transportista identificado como Kid Gilbert Champi Yampi fue asesinado la noche del martes en el distrito de San Martín de Porres. El crimen ocurrió cuando la víctima conducía una unidad de transporte público por la avenida Paramonga, a pocos metros de llegar a su vivienda.

Según información policial, el ataque se produjo alrededor de las 11:00 p. m., cuando un sicario interceptó el vehículo y disparó directamente contra el conductor. Tras el impacto, Champi Yampi perdió el control de la unidad y se estrelló contra contenedores de basura ubicados en la vía pública.

Traslado de emergencia y fallecimiento

Luego del atentado, familiares del transportista lo trasladaron de emergencia al Hospital Negreiros, donde ingresó al área de trauma shock en estado crítico debido a una herida de bala en la cabeza.

Fuentes médicas informaron que el conductor permaneció internado por cerca de 12 horas, pero finalmente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de la lesión. Peritos indicaron que el proyectil quedó alojado en el cráneo.

Investigación policial en curso

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron a la zona para acordonar el área y recabar evidencias. El atacante huyó tras efectuar los disparos y, hasta el momento, no se reportan detenidos.

Vecinos de la avenida Paramonga expresaron su preocupación por el aumento de hechos violentos en el sector y pidieron mayor presencia policial.

Extorsiones y cobro de cupos a transportistas

La esposa de la víctima, propietaria de la cúster que conducía Champi Yampi, declaró a la Policía que venían siendo víctimas de extorsión desde hace varios meses. Según su testimonio, recibían constantes amenazas contra su integridad y su herramienta de trabajo.

Conductores de la empresa Etmosa señalaron que desde febrero realizan pagos diarios de 20 soles a dos bandas criminales. Indicaron además que en agosto apareció una tercera organización delictiva que también comenzó a exigir dinero bajo amenazas.

Choferes suspenden labores tras el crimen

Tras el asesinato de su compañero, los choferes de la empresa decidieron suspender sus actividades hasta que se garantice su seguridad. El patio de maniobras permanece cerrado como medida de protesta y duelo por la muerte del transportista.

Los trabajadores exigieron a las autoridades acciones inmediatas frente a la extorsión que, aseguran, afecta de manera constante al sector transporte en Lima Norte.