Los transportistas continúan siendo blanco de organizaciones criminales. En esta ocasión, un mototaxista fue atacado a balazos frente a su esposa, en el cruce de la avenida Revolución con el jirón Alcides Carrión, en el distrito de Comas.
De acuerdo con testigos consultados por RPP, la víctima se desplazaba en su unidad en compañía de su pareja cuando, de pronto, aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, los desconocidos abrieron fuego contra el transportista, realizando hasta diez disparos.
Gravemente herido, el mototaxista fue evacuado de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde permanece con pronóstico reservado.
“Yo estaba en mi casa y recibí una llamada, que a mi sobrino le habían metido diez balazos. Vine acá a Collique y la Policía no se acercó. Estábamos afuera y había unas motos afuera, (pero) ni siquiera preguntó a la familia qué es lo que ha pasado”, declaró el tío del mototaxista a dicho medio.
Fuentes policiales citadas por el referido medio indicaron que el mototaxista herido fue identificado como Jean Pierre Sedano Tamara, de 35 años.
Los familiares del transportista señalaron que desconocen si la víctima venía siendo extorsionada por alguna banda criminal, aunque no descartaron esa posibilidad.
Según indicaron, Sedano Tamara contaba con hasta cuatro mototaxis que alquilaba como fuente de ingresos y, además, se dedicaba al canto.