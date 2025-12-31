La Policía Nacional ubicó a Rafael Hilario Guido (41), presunto autor del ataque contra su pareja ocurrido la mañana de Navidad en Barrios Altos, internado en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en La Victoria. El sujeto es investigado por tentativa de feminicidio, luego de que la mujer resultara con graves quemaduras tras ser rociada con combustible y prendida en fuego en su vivienda.

El Ministerio Público informó que abrió investigación preliminar por este delito, mientras que el Ministerio de la Mujer, a través del programa Warmi Ñan, brinda apoyo psicológico y social a la familia, además de solicitar prisión preventiva contra el agresor. La presencia del sospechoso en el hospital fue detectada luego de que personal médico alertara a las autoridades de su internamiento en la Unidad de Quemados, donde recibe atención por lesiones causadas durante el ataque.

Efectivos policiales acudieron al centro de salud, pero no pudieron detenerlo debido a que ya venció el plazo legal de flagrancia. No obstante, un agente permanece en custodia preventiva a la espera de una orden judicial de captura.

APOYO

La víctima, Gisela Ortega (37), permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Arzobispo Loayza.

La ministra de la Mujer, Sandra Gutiérrez, condenó el ataque y señaló que los dos hijos menores de la víctima, quienes habrían presenciado el hecho, reciben atención especializada. En tanto, el ministro de Salud, Luis Quiroz, anunció la devolución total de los gastos asumidos por la familia y reiteró que los pacientes afiliados al SIS no deben realizar pagos durante su atención médica.