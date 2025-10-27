Un estudiante de ingeniería de 18 años fue brutalmente agredido por un grupo de vándalos cuando salía de su casa en San Martín de Porres, rumbo a una reunión. La víctima terminó inconsciente tras recibir varios golpes y fue trasladada de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde los médicos lograron estabilizarla.

El ataque ocurrió en plena vía pública y fue presenciado por vecinos del sector, quienes denunciaron que los actos violentos y enfrentamientos entre pandillas son cada vez más frecuentes en la zona.

Cómo ocurrió la agresión

De acuerdo con el testimonio de una compañera del joven, el ataque fue completamente inesperado. Apenas salió de su domicilio, fue interceptado por varios sujetos que lo golpearon con puños, patadas y objetos contundentes, dejándolo tendido en el pavimento.

Los agresores actuaron con extrema violencia y se retiraron del lugar antes de la llegada de la Policía. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia, quienes trasladaron al estudiante al hospital.

Tras ser atendido, los médicos confirmaron que su condición era estable, por lo que fue dado de alta horas después y continúa recuperándose en su vivienda.

Vecinos denuncian aumento de violencia y falta de patrullaje

Los residentes de San Martín de Porres afirman que los enfrentamientos entre grupos vandálicos se han vuelto habituales. Aseguran que es común escuchar peleas, disparos y ver videos de agresiones que luego se difunden en redes sociales.

“La Policía no patrulla con frecuencia y no hay vigilancia en las zonas más conflictivas. No queremos esperar a que ocurra una tragedia mayor”, expresó un vecino afectado por la inseguridad.

Algunos de estos grupos, según los pobladores, graban sus ataques para publicarlos en redes sociales, mostrando incluso disparos al aire o enfrentamientos entre pandillas.

Investigación policial en curso

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el caso e intenta identificar a los responsables mediante videos y grabaciones compartidas en redes sociales.

Por ahora, no se ha confirmado si alguno de los atacantes ha sido detenido. El hecho se suma a una serie de denuncias por violencia juvenil y pandillaje que afectan a distintos distritos de Lima Norte.

Las autoridades locales han sido exhortadas a reforzar el patrullaje y la presencia policial en zonas de alta incidencia delictiva como San Martín de Porres, Los Olivos y Comas.

Datos clave

Preguntas frecuentes

¿Dónde ocurrió la agresión?

En una calle de San Martín de Porres, Lima Norte.

¿Cuál es el estado de salud del joven?

Fue estabilizado en el Hospital Cayetano Heredia y se recupera en casa.

¿Qué denuncian los vecinos?

Aumento de ataques, enfrentamientos y ausencia de patrullaje policial.

¿La Policía identificó a los agresores?

Aún no, pero revisa videos difundidos en redes sociales.

¿Qué piden los residentes?

Mayor seguridad, rondas policiales y presencia constante de serenazgo.