Los ataques contra transportistas continúan, a pesar del estado de emergencia en Lima y Callao. En esta ocasión, delincuentes armados dispararon contra un colectivo informal lleno de pasajeros en la avenida Ramiro Prialé, en Ate.

Como consecuencia del ataque armado, cinco personas resultaron heridas, incluido el chofer de la unidad, según informaron fuentes de la Policía Nacional a RPP.

El conductor, a pesar de estar herido, continuó conduciendo hasta el Hospital II Vitarte EsSalud. Afortunadamente, ninguno presentó lesiones graves y, según las fuentes consultadas, todos fueron dados de alta en la madrugada.

Los colectiveros que cubren la ruta Cercado de Lima-Huaycán han sido víctimas de extorsión por parte de una banda criminal que se hace llamar ‘Los Mexicanos’.

Incluso, los delincuentes remitieron a los transportistas un video —al que accedió dicho medio— que muestra cómo los atacantes persiguieron al colectivo desde su paradero inicial en el jirón Chota, en el Cercado de Lima.

En el video se escucha una voz distorsionada que amenaza de muerte a los colectiveros, con el fin de obligarlos a seguir pagando los cupos exigidos por la organización criminal.

De acuerdo con información preliminar, el chofer atacado habría dejado de pagar los cupos de 10 soles diarios hace una semana, lo que motivó a los extorsionadores a ejecutar dicho atentado.